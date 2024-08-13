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​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю

Число госпитализаций с коронавирусом в России увеличилось на 24%

​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю
Фото: ru.freepik.com

В России в период с 5 по 11 августа заболеваемость коронавирусом увеличилась на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Увеличение числа случаев заражения наблюдается в 59 регионах страны, в 12 из них рост заболеваемости превышает средний по России.

Число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в период с 5 по 11 августа составило 1 100 человек, что на 24,2% больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, в 22 из них рост превышает средний показатель по стране.

За прошедшую неделю от инфекции скончались 14 человек, что также превышает показатели предыдущей недели (тогда было 10 смертей).


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Сегодня в 14:34, просмотров: 110, комментариев: 0
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