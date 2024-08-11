В тюменских лесах высаживают сеянцы сосен

В Армизонском лесничестве Тюменской области отправили первый урожай сеянцев, выращенных в новой теплице. На этой неделе посадочный материал получили лесоводы Абатского, Заводоуковского, Исетского, Ишимского, Казанского и Упоровского районов. Лесоразведение и лесовосстановление в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

– Маленьким сосёнкам всего три месяца, но благодаря созданным в теплице условиям, они успели достичь нужных размеров для использования в работах по лесовосстановлению. В общей сложности в армизонской теплице площадью 1200 м² за одну ротацию удалось вырастить 450 тысяч сеянцев. Этого количества хватит, чтобы восстановить лесные насаждения на площади 146 га. Благодаря тому, что сеянцы транспортируют и пересаживают вместе с земляным комочком, в котором они выросли, их приживаемость очень высока и стремится к 85% - 90%. Использование такого посадочного материала при восстановлении лесов значительно повышает эффективность этих мероприятий, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Параллельно ведется работа по ликвидации аварийных деревьев. План выполнен на 66%.

– С начала года работники лесного хозяйства ликвидировали 102 дерева, которые представляли угрозу жизни, здоровью, имуществу людей или могли повредить наземные коммуникации и объекты инфраструктуры. Всего планируется убрать 155 таких деревьев, – добавили в департаменте.