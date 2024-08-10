С начала года естественная убыль населения в РФ составила 321,5 тысяч человек

В России за первые шесть месяцев 2024 года естественная убыль населения достигла 321 518 человек. Этот показатель превышает прошлогодний на 18%, следует из данных Росстата.

За полгода количество родившихся в России сократилось до 599,6 тысяч человек. В январе-июне прошлого года показатель составлял 616,2 тысяч человек. Число умерших выросло до 921,1 тысячи человек (в прошлом году – 888,7 тысяч человек).

По данным Росстата, численность населения страны на июль 2024 года составляет 146,1 миллиона человек.