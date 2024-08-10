Более 80% читателей siapress одобрили строительство просторных квартир

Восемь из десяти читателей Siapress согласны с тем, что запрет на строительство квартир менее 28 «квадратов» нужно распространить по всей стране. Это следует из результатов опроса, проведенного среди читателей портала.

Большинство респондентов (81%) ответили положительно. Малая часть опрошенных (16%) считает, что запрет на строительство маленьких квартир не должен распространяться на всю страну. Еще 3% не знают, как лучше.

Ранее мы писали, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров. Закон вступил в силу с 1 августа текущего года. Теперь площадь однокомнатных квартир и студий должна быть не менее 28 «квадратов». Норма площади для двухкомнатных квартир составит 44 «квадрата».