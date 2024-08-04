В ВТБ дали прогноз по выдаче жилищных кредитов

Во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Об этом сообщает ВТБ в прогнозе.

«Всего по итогам года, по прогнозу ВТБ, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года», — говорится в сообщении.

Однако по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подобная тенденция связана с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».