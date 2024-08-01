Тюменская область: более 50 объектов дорожной инфраструктуры отремонтировано в рамках нацпроекта

В Тюменской области завершены работы на 53 объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Главное управление строительства региона. В текущем году благодаря нацпроекту выполняется ремонт 170 объектов дорожной инфраструктуры.

В Тюмени подрядчики уже выполнили план текущего года, восстановив покрытие на трёх улицах областной столицы – Профсоюзной, Л. Толстого, Барнаульской.

Большой объём ремонта дорог выполнен в Тюменском районе. Отремонтированы улицы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах. Из 113 плановых участков полностью отремонтированы 44, ещё 33 находятся в работе.

6 объектов готовы к автомобильному движению на региональных трассах, на 39 ведется ремонт. Восстановлено дорожное покрытие на 5-километровых участках автодорог Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень - Нижняя Тавда и др.

В ремонте находятся 2 моста и 2 путепровода региона. На данный момент работы идут на путепроводе ТКАД в микрорайоне «Березняковский». На путепроводе в районе Салаирского тракта проезжая часть уже восстановлена, завершается замена ограждений. Движение по обновлённому путепроводу открыто в начале июля. Также ведется ремонт мостов через реку Тура у микрорайона Метелёво и через реку Вагай возле села Аромашево.

Общий объём ремонтной кампании в рамках нацпроекта – 254,3 км дорог. Все работы планируется выполнить к середине октября, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.