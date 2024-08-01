16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,1091   EUR  93,5149  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижнем Тагиле обрушился дом после взрыва газа: что известно

Дом рухнул после взрыва газа в Нижнем Тагиле на ул. Сибирской: что известно

В Нижнем Тагиле обрушился дом после взрыва газа: что известно
Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ул. Сибирской, 81 произошел взрыв газа, вызвавший обрушение многоэтажного дома. По данным «ТАСС-Урал», рухнули первый и второй подъезды дома 1974 года постройки, разрушено около 15 квартир. В городе ввели режим ЧС.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС региона Владимира Пургина, спасатели извлекли из-под завалов троих человек, продолжаются поиски еще двоих. По последней информации МЧС, пострадали 8 человека, из них 4 ребенка.

Под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых, пишет телеграм-канал Ural Mash. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы услышать голоса пострадавших.

Очевидцы, находящиеся на месте обрушения жилого дома, сообщили о гибели одного мужчины. «Он погиб прямо тут, на камнях», - рассказала TagilCity.ru одна из свидетельниц происшествия.

Также она упомянула, что во время взрыва из окна выпали женщина и ребенок. Их текущее состояние неизвестно. «Ребенок еще что-то говорил, но неясно. И женщина, непонятно что с ней. Этаж пятый. Ребенка отбросило в одну сторону, а маму в другую», - добавила женщина.

В ГАЗЭКС Нижнего Тагила сообщили, что газовое оборудование дома не имело выявленных неисправностей.

«Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было», - уточнили в пресс-службе.

TagilCity отмечает, что, по словам местных жителей, незадолго до взрыва в обрушившийся дом заходили люди, представившиеся газовщиками. Они крутили краны. Их выгнали местные жители, а через некоторое время случился взрыв.

Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. Для них развернули пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС предупреждают об угрозе дальнейших обрушений на месте взрыва.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:29, просмотров: 197, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тесно 691
  2. В Сургуте задержали мигранта, трижды сменившего имя для пересечения границы РФ 659
  3. ​Югорчанам рассказали, как безопасно добраться до моря 539
  4. ​В Югре прошла стажировака для победителей конкурса «Среда возможностей» Фонда Тимченко со всего Урала 510
  5. ​За последние полтора года в ХМАО родилось 27 детей с мутациями 505
  6. В Сургутском районе расширяют доступ к интернету для коренного населения 460
  7. ​Югра пять лет подряд входит в топ-15 лучших регионов для инвестиций. Что будет дальше 453
  8. ​Нынешний бум зарплат в России без роста производительности труда – не так уж и хорошо 447
  9. ​Выход на пенсию онлайн: пошаговая инструкция от Сбера 422
  10. ​Фокус на регионы: в России продлили и изменили ИТ-ипотеку 324
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 7802
  2. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2219
  3. ​Снизить градус 1913
  4. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1803
  5. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 1683
  6. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 1437
  7. В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира 1396
  8. Госдума разрешила проводить сплошные вырубки леса на Байкале 1384
  9. ​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне 1286
  10. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 1239
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 7802
  2. Гулянье на Черной 6287
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5550
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4992
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4130
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4065
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3595
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3557
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3492
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3214

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика