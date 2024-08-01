Дом рухнул после взрыва газа в Нижнем Тагиле на ул. Сибирской: что известно

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ул. Сибирской, 81 произошел взрыв газа, вызвавший обрушение многоэтажного дома. По данным «ТАСС-Урал», рухнули первый и второй подъезды дома 1974 года постройки, разрушено около 15 квартир. В городе ввели режим ЧС.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС региона Владимира Пургина, спасатели извлекли из-под завалов троих человек, продолжаются поиски еще двоих. По последней информации МЧС, пострадали 8 человека, из них 4 ребенка.

Под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых, пишет телеграм-канал Ural Mash. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы услышать голоса пострадавших.

Очевидцы, находящиеся на месте обрушения жилого дома, сообщили о гибели одного мужчины. «Он погиб прямо тут, на камнях», - рассказала TagilCity.ru одна из свидетельниц происшествия.

Также она упомянула, что во время взрыва из окна выпали женщина и ребенок. Их текущее состояние неизвестно. «Ребенок еще что-то говорил, но неясно. И женщина, непонятно что с ней. Этаж пятый. Ребенка отбросило в одну сторону, а маму в другую», - добавила женщина.

В ГАЗЭКС Нижнего Тагила сообщили, что газовое оборудование дома не имело выявленных неисправностей.

«Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было», - уточнили в пресс-службе.

TagilCity отмечает, что, по словам местных жителей, незадолго до взрыва в обрушившийся дом заходили люди, представившиеся газовщиками. Они крутили краны. Их выгнали местные жители, а через некоторое время случился взрыв.

Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. Для них развернули пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС предупреждают об угрозе дальнейших обрушений на месте взрыва.