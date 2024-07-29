Скорость загрузки YouTube в России с этой недели замедлится еще больше

С понедельника, 29 июля, в России обещали плохую работу YouTube. По прогнозам, скорость загрузки замедлится на 70%, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей − уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», − говорилось в сообщении.

Ранее Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении видеохостинга. Среди них − многочисленные нарушения законодательства, а также неуважение к России, передали в РИА Новости.