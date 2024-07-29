16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​YouTube в России замедлится до 70%

Скорость загрузки YouTube в России с этой недели замедлится еще больше

​YouTube в России замедлится до 70%
Фото: ru.freepik.com

С понедельника, 29 июля, в России обещали плохую работу YouTube. По прогнозам, скорость загрузки замедлится на 70%, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей − уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», − говорилось в сообщении.

Ранее Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении видеохостинга. Среди них − многочисленные нарушения законодательства, а также неуважение к России, передали в РИА Новости.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:06, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 1302
  2. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 704
  3. Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем 592
  4. ​Новая операционная в ОКБ №2 Тюмени позволяет проводить экстренные малоинвазивные операции по урологии 592
  5. Чемпионат по мотокроссу проходит в Мегионе 539
  6. Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС 511
  7. ​Андрей Стеценко стал советником главы Сургута 345
  8. Не опять, а снова: ​десять кандидатов заявились на должность главы Нефтеюганска 233
  9. Как снизить ставку по ипотеке? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 226
  10. ​В ХМАО два несовершеннолетних получили травмы при ДТП 215
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 2749
  2. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2198
  3. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1673
  4. ​Кривая логика 1618
  5. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1557
  6. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1460
  7. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1381
  8. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1355
  9. ​Снизить градус 1341
  10. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 1302
  1. Гулянье на Черной 5948
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4937
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4810
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3963
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3895
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3452
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3324
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3315
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3005
  10. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 2749

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика