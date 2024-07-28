Будущие тюменские аграрии выиграли по миллиону рублей на свои проекты

По 1 миллиону рублей получат 40 студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья на реализацию стартапов. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Студенты в 2024 году стали победителями конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На конкурс, который реализуется Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям, было подано 7700 заявок из 73 регионов России.

Экспертное жюри оценивало каждый стартап на предмет технологичности, рыночных перспектив, конкурентоспособности и квалификации, выбрав 2000 студентов, которым будет оказана поддержка на реализацию проекта. В их число попали 64 студента из тюменских вузов. Лидером по количеству победителей не только в регионе, но и среди аграрных вузов страны стал ГАУ Северного Зауралья.

Студенты аграрного университета выиграли в четырех направлениях конкурса из семи: 32 проекта – по направлению «Биотехнологии», 4 проекта – «Цифровые технологии», 3 проекта – «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», 1 проект – «Креативные индустрии».

Молодые ученые планируют потратить полученные средства на разработку биоудобрения на основе зоогумуса, препарата на основе рогов северного оленя, изготовление хвойновитаминной муки, разработку интеллектуальной бесконтактной системы оценки животных и пр.