Информация о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, оказалась фейком

Минцифры России опровергли информацию о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в телеграм-канале федерального органа исполнительной власти.

«Можно только подать в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований», − заявили в ведомстве.

Кроме того, подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно, утверждают Минцифры.

«Чтобы выпустить сертификат, на каждом новом устройстве нужно ввести логин, пароль от Госуслуг и подтвердить вход вторым фактором аутентификации. Затем нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный восьмизначный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно», − говорится в сообщении.

Даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут. При каждом запуске приложения нужно вводить пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность.

Ранее юрист рассказала о новой мошеннической схеме продажи квартир через Госуслуги.