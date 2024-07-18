Депутат Султан Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

В Государственной Думе предложили ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. С такой идеей выступил депутат Султан Хамзаев, сообщают РИА Новости.

«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности ‒ как минимум административного наказания ‒ за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», ‒ сказал он.

Хамзаев предложил ввести такое понятие, как дискредитация семейных ценностей, чтобы сохранить неприкосновенность ячейки общества от деструктивной пропаганды.