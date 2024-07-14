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​Инвестиционный проект на стыке медицины и промышленности запущен в Тюменской области

В Тюменской области создадут испытательно-лабораторный центр

​Инвестиционный проект на стыке медицины и промышленности запущен в Тюменской области
Фото: vk.com/tmninvest

Недавно открывшуюся в Тюмени многопрофильную клинику «Про-Медицина» посетили представители инвесткоманды Тюменской области и заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Новая клиника ориентирована на промышленную медицину и работников компаний нефтегазового сектора. Здесь им оказывают всестороннюю медпомощь: от профосмотров специалистов на месторождениях до глубокой диагностики на базе клиники, с возможностью реабилитации работников.

Для гостей провели экскурсию по современному медучреждению, а также продемонстрировали мобильные медицинские комплексы, которые успешно работают в труднодоступных поселках Ханты-Мансийского округа – Югры.

«Мы видим, что на стыке медицины и промышленности возникают интересные проекты, например, мобильные медицинские комплексы, которые могут обслуживать удаленные производственные площадки. Подобные инициативы позволяют не только решать производственные задачи, но и оказывать социальную поддержку работникам», – отметил Андрей Пантелеев.

Участники встречи обсудили реализацию еще двух проектов: строительство испытательно-лабораторного центра и операционного блока с 12 операционными по 20 направлениям. Общий объем инвестиций в реализацию двух проектов «Про-Медицина» составит порядка 1 млрд рублей, будет создано более 180 рабочих мест. Всестороннюю поддержку инвестору окажет правительство Тюменской области и инвестиционная команда региона.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 68, комментариев: 0
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