Отпускной бюджет россиян вырос на 9% по сравнению с прошлым годом, следует из результатов опроса портала Superjob.ru.

В среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на одного человека. Однако для идеального отпуска требуется значительно больше — 175 тысяч рублей на человека. На фоне роста отпускных расходов каждый пятый россиянин (22%) признался, что в этом году не сможет позволить себе отдых.

Интересно, что женщины более скромны в отпускных запросах. Мужчины же, как правило, планируют более высокие расходы как для реального, так и для идеального отпуска. Возраст также влияет на отпускные запросы: россияне в возрасте от 35 до 44 лет имеют более высокие ожидания от отпуска мечты, в то время как опрошенные моложе 34 лет тратят больше на реальный отпуск.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9%, а запросы на отпуск мечты увеличились на 11%. При этом число россиян, которые утверждают, что не могут себе позволить отдых, снизилось на 8 процентных пунктов.

В крупных городах отпускные бюджеты значительно различаются. Москвичи могут позволить себе потратить на отпуск в среднем 67 тысяч рублей на человека, что является наибольшей суммой среди городов-миллионников. На втором месте по отпускному бюджету находятся Красноярск, Екатеринбург и Казань, где средние расходы составляют по 65 тысяч рублей, а на третьем — Челябинск с бюджетом 62 тысячи рублей.

Что касается идеального отпуска, то жители Красноярска оценили его стоимость в 205 тысяч рублей на человека, что выше ожиданий москвичей, которые оценили идеальный отпуск в 195 тысяч рублей на человека за неделю.