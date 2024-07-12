В тюменской поликлинике запустили проект «Здоровье и точка»

В тюменской городской поликлинике №8 запустили новый проект «Здоровье и точка». В холе поликлиники отведено специальное место, где пациенты могут проверить свое самочувствие и провести сheck-up здоровья за 5 минут, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

У медицинской сестры, ожидающей пациентов, есть все необходимые технические средства для проведения быстрого обследования. В ее распоряжении кардиокресло, позволяющее выявлять людей в группе риска,приборы для измерения внутриглазного давления, контроля сатурации, измерения сахара и холестерина в крови, тонометр, весы и ростомер.

Чтобы стать участником проекта, достаточно прийти в поликлинику в будний день с 08.00 до 15.00 и заявить о желании пройти check-up. Медсестра произведет все необходимые виды экспресс-диагностики, оценит состояние и даст рекомендации, а при необходимости запишет на прием терапевта или профильного врача-специалиста.

В медучреждении сообщают, что за неделю работы проекта «Здоровье и точка» уже 120 пациентов прошли быстрое, но информативное обследование. Некоторым посетителям были диагностированы избыточная масса тела, повышенное артериальное и внутриглазное давление. Им были даны рекомендации и на ближайшие доступные даты назначен прием специалистов.