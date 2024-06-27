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​В Тюменской области ведутся дорожные работы на 89 объектах нацпроекта

В Тюменской области на 2024 год запланирован ремонт 170 дорожных объектов

​В Тюменской области ведутся дорожные работы на 89 объектах нацпроекта
vk.com/bkadtyumenoblast

В Тюменской области на 2024 год запланирован ремонт 170 объектов проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Главное управление строительства региона.

В настоящее время дорожные работы ведутся на 89 объектах. О ходе работ рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов:

«Работы на объектах нацпроекта стартовали в середине мая. На сегодня 24 объекта практически готовы. Паводок немного затормозил старт сезона. Но сейчас в работе у дорожных служб 50 улиц в тюменской агломерации и 39 участков региональных дорог в муниципальных районах».

В рамках реализации нацпроекта в том числе запланирован ремонт на 2 мостах и 2 путепроводах региона. Ремонт путепровода на объездной г. Тюмени в районе Салаирского тракта стартовал в мае. Менее чем за месяц специалисты выполнили ремонт основания проезжей части, заменили гидроизоляцию, восстановили асфальтовое покрытие и деформационные швы на левой стороне путепровода. Начался второй этап работ на правой части при движении со стороны Верхнего Бора.

После завершения данных работ подрядная организация приступит к ремонту путепровода на Обходе г. Тюмени в районе мкр. Казарово. В этом году также будет выполнен ремонт мостов через реку Тура у мкр. Метелёво и через реку Вагай возле с. Аромашево.

Всего в текущем сезоне отремонтируют 254,3 км дорог Тюменской области.


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Сегодня в 22:26, просмотров: 101, комментариев: 0
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