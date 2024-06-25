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Более 40 мероприятий прошло в рамках эконедели в Тюменской области

В Тюменской области прошли мероприятия по экологическому просвещению

Более 40 мероприятий прошло в рамках эконедели в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области проходят тематические недели, посвященные 80-летию образования региона. Прошедшая неделя была посвящена экологии. В рамках масштабного проекта было организовано более 40 мероприятий, сообщает областной Госохотдепартамент.

Цикл мастер-классов, экскурсий, экомаршрутов познакомил тюменцев с красивейшими памятниками природы региона. Участники мероприятий прошли экомаршрутом по территории экобиостанции «ЧИР», увидели краснокнижные растения и животных на территории памятников природы «Марьино ущелье» и «Лесопарк имени Гагарина», побывали в охотничьем хозяйстве, посетили Сад Ермака в Тобольске и сделали гербарий.

Сотрудники Госохотдепартамента провели различные мероприятия по экологическому просвещению во всех уголках юга Тюменской области. В рамках эконедели были организованы познавательные занятия, веселые экологические старты в детских садах и пришкольных оздоровительных лагерях. Также проведены тематические конкурсы: конкурс детского рисунка «Есть такая профессия – охотовед», конкурс рассказа «На охоте» и конкурс фотографий для охотников и охотпользователей «На подкормочной площадке».

Отметим, что департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области на постоянной основе занимается экологическим просвещением жителей региона.


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25 июня в 23:53, просмотров: 116, комментариев: 0
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