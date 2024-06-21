Разработку молодого тюменского инженера оценили на Всероссийском инженерном конкурсе

Разработку молодого тюменского инженера – установку для захвата плодов и овощей высоко оценили на Всероссийском инженерном конкурсе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В число победителей престижных соревнованийвошел магистрант Государственного аграрногоуниверситета Северного Зауралья Валентин Панов. На Всероссийский инженерный конкурс поступило более 10 500 заявок со всей страны, в финал вышли свыше 100 инженеров.

Свою разработку Валентин Панов защищал в Министерстве науки и высшего образования РФ.Уникальный проект представляет собой установку, которая может применяться там, где требуется мягкая фиксация объектов сложной геометрической формы, например, в тепличных комплексах, на сортировочных лентах и на производстве.

Особенный захват установки обеспечиваетповышенная подвижность пальцев за счет мягких поворотных актуаторов. В готовом виде установка будет представлять собой робот-манипулятор, который сможет осуществлять сбор плодов, их сортировку и упаковку.

40 финалистов и лауреатов конкурса стали также участниками летней школы «Лидеры новых технологий». Они презентовали свои проекты работодателям и другим участникам. Валентин Панов, представляющий свою разработку, стал победителем в направлении агротематика, сообщают в департаменте АПК Тюменской области.