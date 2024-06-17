Почти 25,4 млн рублей получат НКО Тюменской области на соцпроекты

Почти 25,4 млн рублей получат некоммерческие организаций Тюменской области на реализацию социально значимых проектов. По итогам второго конкурса президентских грантов 2024 года в число победителей вошли 18 региональных СО НКО. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Победителями второго конкурса президентских грантов стали десять проектов НКО, работающих в Тюмени, три проекта из Ишима, по одному проекту из Ялуторовска, Ялуторовского района, Ишимского района, Омутинского района и с. Викулово.

Размер грантов, выделенных тюменским НКО на реализацию социальных проектов, составляет от 400 тысяч до 4,1 млн рублей. Самую большую сумму 4,1 млн рублей получит Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Друзья милосердия» на проект «Доступная медицина бездомным – опыт первых для всех». Грант 3,9 млн рублей получит АНО «Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями развития «Новые горизонты» на проект «Аутизм: комплексная диагностика». АНО «Центр подготовки в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях» получит грант 2,4 млн рублей на проект «Я – спасатель».

В общей сложности победителями двух конкурсов президентских грантов в 2024 году стали 35 тюменских СО НКО. Они получат грантовую поддержку на сумму более 49 млн рублей.