В БАДах для похудения нашли опасные бактерии и психостимулятор Сибутрамин

В заграничных БАДах, которые продаются онлайн, обнаружили опасные бактерии. Проведя лабораторные исследования, в препаратах были найдены плесневые грибы и Сибутрамин — психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию «Антиконтрафакт».

«В ряде биодобавок для похудения из Гонконга, Малайзии, Китая, Индонезии, ОАЭ, Австралии и Германии, которые свободно продаются в России онлайн, выявлены опасные для здоровья бактерии и плесневые грибы. Примеси были обнаружены в биодобавках, которые продаются под брендами Lipotrim, Lishoу, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT, «Цынзишоу», Fito Lida, Al-sheikh», — говорится в сообщении.

В некоторых добавках содержание вредных бактерий превышало норму в пять раз. Среди них: Shafran diet превышение нормы по бактериям в три раза, Lipotrim — в 3,2 раза, Ai-sheikh — в 4,4 раза, «Сжигание Жира Бобы» — в 5,2 раза, Curvy plus — в 5,6 раза.

«Мы не думали, что при крупной рандомной закупке все образцы окажутся некачественными», — сообщил «Известиям» президент Ассоциации организаций экспертизы качества Сергей Зеленец.

Несмотря на вред здоровью, в описании БАДов написаны маркетинговые фразы, обозначающие натуральный состав продукта, здоровую диету и наличие ряда витаминов.

«При этом отсутствовали какие-либо ссылки на свидетельства о государственной регистрации товара и документы качества. На вопросы покупателей о таких документах продавцы отвечали абстрактно», — прокомментировал руководитель центра защиты правообладателей при международной Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

В лаборатории указали, что причиной отклонения от нормы содержания бактерий может быть нарушение санитарных требований на производстве. Например, загрязнение оборудования или помещения, хранение продукции в неподходящих условиях.