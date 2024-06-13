Александр Моор принял участие в запуске инновационного оборудования «СтальМоста»

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в запуске инновационного оборудования на тюменском предприятии «СтальМост». Благодаря господдержке завод приобрел два роботизированных станка российского производства для лазерной резки металла.

Как отметил генеральный директор компании «СтальМост» Игорь Юзефович, у предприятия большие планы по техническому перевооружению. Тюменский завод способен выпускать металлоконструкции любой сложности в объеме более 3,5 тысячи тонн в месяц. Предприятие поставляет свою продукцию в 17 регионов России, а также экспортирует ее в Казахстан и Узбекистан. С применением продукции компании построено 415 мостов.

«Станки, которые мы ввели в строй, изготовлены в России. Значит, наши промышленные предприятия доверяют отечественному производителю. Это позволяет снижать себестоимость продукции и делает ее более конкурентоспособной. Радует, что тюменские предприятия движутся вперед, верят в наш регион и в его будущее. Это подтверждает, что традиционно высокие места Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности получены по заслугам», – отметил глава региона.

Эффективно работающие тюменские промышленные предприятия и впредь будут получать государственную поддержку для технического перевооружения, заверил губернатор.