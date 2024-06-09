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​На ПМЭФ Тюменская область укрепила сотрудничество с крупными федеральными компаниями

В Тюмени возведут арендный дом

​На ПМЭФ Тюменская область укрепила сотрудничество с крупными федеральными компаниями
Фото: admtyumen.ru

В первый день работы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Моор заключил четыре соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными федеральными компаниями.

Два соглашения подписано с ДОМ.РФ. Как отметил Александр Моор, регион более десяти лет плодотворно сотрудничает с ДОМ.РФ. Работа идет по целому ряду направлений: вовлечение в оборот земельных участков, обеспечение застройщиков проектным банковским финансированием, строительство дорожных и инженерных объектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

«Во многом благодаря этому нам удается поддерживать на высоком уровне темпы жилищного строительства. Наша совместная деятельность повышает инвестиционную привлекательность региона, создает условия для комфортной жизни людей», – подчеркнул глава региона.

Первое соглашение, которое подписали губернатор и генеральный директор АО «ДОМ РФ» Виталий Мутко, касается строительства 226-квартирного арендного дома в Тюмени. Его заселение запланировано на первую половину 2026 года.

Второе соглашение с компанией касается внедрения современных энергоэффективных технологий и «зеленых» стандартов жилищного строительства. Александр Моор заявил, что Тюменская область готова реализовывать пилотные проекты в этой сфере.

Подписано соглашение с компанией «Росагролизинг». Документ будет способствовать техническому перевооружению аграрных предприятий Тюменской области.

Также глава региона заключил соглашение с корпорацией «Синергия». Оно направлено на создание в Тюменской области учреждений среднего образования цифрового профиля и строительство сети современных туристических глэмпингов.


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09 июня в 23:41, просмотров: 77, комментариев: 0
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