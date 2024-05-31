Тюменские медики ищут способы помогать пациентам после длительной ИВЛ

Молодые врачи тюменской клиники МСЧ «Нефтяник» провели исследование, наблюдая за 26 пациентами отделения анестезиологии и реанимации. Они изучали, почему у пациентов, находящихся длительное время на аппарате ИВЛ, случаются рецидивы даже после успешного отлучения. О результатах исследования рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В результате проведенных наблюдений ученые установили, что условия, приближенные к самостоятельному дыханию, необходимо дополнить метаболическим мониторингом. Выяснилось, что наиболее четко прогноз процесса отлучения отражает потребление кислорода на 30 минуте в конце теста спонтанного дыхания.

«Мы предполагаем, что наше исследование поможет пациентам с длительной искусственной вентиляцией легких более безопасно отлучиться от ИВЛ благодаря метаболическим показателям. Результатом исследования стало улучшение качества эффективности теста спонтанного дыхания благодаря использованию метаболического мониторинга», – рассказал автор методики врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Сивков.

На XXI-ой Всероссийской научно-образовательной конференции «Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии» в г. Геленджик успешная работа команды врачей получила признание и заняла 3 место в секции молодых учёных.