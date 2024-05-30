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​Объездную дорогу Тюмени покрывают особо прочной смесью

Обход Тюмени ремонтируют с применением новых технологий

​Объездную дорогу Тюмени покрывают особо прочной смесью
Фото: admtyumen.ru

На региональной дороге Обход г. Тюмени идет круглосуточный ремонт. Сейчас подрядная организация восстанавливает участок в районе развязки с ул. Ямской. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Специалисты срезают слой старого покрытия и основания на глубину 25 см, что на 15 см больше, чем обычно. Такая глубина необходима для укладки слоя органоминеральной смеси.

Технологию восстановления дорожного полотна объяснил инженер-лаборант ДРСУ-2 Сергей Покачалов: «Здесь применяется комбинированная вяжущая, ЭПК ДМ-смеси водоэмульсионные и цемент. В основе идут щебень и песок. Под слоями асфальтобетона получится плита основания, которая должна сдержать образование колейности, и участок будет работать гораздо дольше».

Органоминеральную смесь готовят на асфальтобетонном заводе. А дорожным специалистам важно соблюсти необходимую температуру укладки и влажность. Слой органоминеральной смеси укладывают за день, асфальтобетоном перекрывают в ночную смену.

«Слой ОМС укладывается как асфальт. Мы подгрунтовываем его снизу битумной эмульсией, после укатки ещё сверху обрабатываем, чтобы влага не испарялась. И потом перекрываем его двумя слоями асфальта», – рассказал начальник участка ДРСУ-2 Камиль Хасанов.

В основном такая технология применяется при реконструкции федеральных трасс, на Обходе г. Тюмени ее используют впервые. Специалисты завершили ремонт 1,5 км левой полосы, сейчас работы идут на правой полосе. Всего ОМС планируется уложить на площади около 8 тыс. кв. метров.


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Сегодня в 21:51, просмотров: 116, комментариев: 0
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