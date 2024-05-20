АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает безопасную работу производственных объектов в условиях пожароопасного периода.

В целях обеспечения надежного и безаварийного функционирования нефтепроводов на объектах компании для своевременного и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации осуществляют дежурство объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы и ведомственная пожарная охрана.

На период пожароопасного сезона созданы 45 оперативных групп для предупреждения и тушения лесных пожаров, проведения контроля за лесопожароопасной обстановкой. Выполнена расчистка от древесно-кустарниковой и сухой растительности на нормативные расстояния охранной зоны около 2 тыс. надземных объектов линейной части магистральных нефтепроводов, а также почти 4 тыс. километров участков МН, в том числе высоковольтных линий. Проведено удаление сухой травы в обвалованиях резервуаров, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики.

В регионах присутствия компании с наступлением устойчивой положительной температуры воздуха и схода снежного покрова выполнена работа по обновлению минерализованных полос вокруг 43 площадочных объектов и около 2 тыс. объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Проведено 4,5 тыс. внеплановых противопожарных инструктажей с работниками компании и 63 учебно-тренировочных занятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Организована проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и резервуаров противопожарного запаса воды, подготовлены средства молниезащиты. Обеспечивается повышенный контроль технического состояния автомобильной, пожарной и специальной техники. Прошли сезонную проверку пожарная техника и техника, закрепленная за группами для тушения пожаров, пожарно-техническое вооружение и оборудование. Ведется работа по комплектованию и проверке пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. Проверена работоспособность установок противопожарной защиты резервуарных парков.

С начала пожароопасного периода в охранной зоне МН и объектов компании загораний не зарегистрировано. Работники АО «Транснефть – Сибирь» в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов, выполняются плановые вдольтрассовые облеты, обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о загораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России и департаментов лесного комплекса регионов присутствия.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности позволяют АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивать высокий уровень надежности системы магистральных нефтепроводов и безопасного процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.