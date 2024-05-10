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​Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Михаила Мишустина предложили назначить премьер-министром России

​Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы. Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, связанные с задачами президента России:

  • демографическая политика;
  • повышение благополучия людей;
  • поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики;
  • укрепление технологического суверенитета;
  • развитие экономики и регионов;
  • повышение обороноспособности нашей страны.

Ранее Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Московском Кремле и официально стал президентом России.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 130, комментариев: 0
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