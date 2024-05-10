Михаила Мишустина предложили назначить премьер-министром России

Президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы. Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, связанные с задачами президента России:

демографическая политика;

повышение благополучия людей;

поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики;

укрепление технологического суверенитета;

развитие экономики и регионов;

повышение обороноспособности нашей страны.

Ранее Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Московском Кремле и официально стал президентом России.