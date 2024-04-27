Тюменским предпринимателями, пострадавшими от паводка, окажут поддержку

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству региона оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка.

Руководители профильных ведомств и организаций из областного центра во главе с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым проводят серию встреч с предпринимателями. Основная их задача выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса и предложить существующие меры поддержки, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Помощь могут получить представители двух категорий бизнеса: предприниматели, чьи предприятия затопило – вода пришла на территории и объекты, а также те, кто пострадал косвенно, то есть упала выручка, снизился оборот.

«Открыта горячая линия, по которой предприниматели могут подавать свои сведения. Таким образом мы можем уже сегодня рассматривать возможности предоставления финансовых и нефинансовых мер поддержки»,– сообщил Николай Пуртов.

Инвестиционная команда работает в районах области, собирая информацию о возможных убытках предпринимателей и оценивая ситуацию на месте. 25 апреля они посетили Казанский район, 26 апреля – Ишим. Работа по информированию и выявлению предпринимателей, нуждающихся в поддержке, продолжится – команда планирует побывать во всех муниципалитетах, в которые пришел или возможен паводок.

Меры поддержки будут оказаны в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».