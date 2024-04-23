Пункт временного размещения в Ишиме принял 34 человек

В пункте временного размещения в Ишиме, расположенном в спортивно-оздоровительном комплексе «Локомотив», побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Сейчас здесь проживают 34 человека, эвакуированных из зон вероятного подтопления.

Это самый большой пункт временного размещения в Ишиме, он рассчитан на 300 мест. Глава региона пообщался с теми, кто переехал в «Локомотив». Все проживающие отмечают достаточно комфортные условия, хорошее питание, дети имеют возможность дистанционного обучения.

Как сообщил губернатор, в Тюменской области подтоплены 18 населенных пунктов, эвакуировано более 3,5 тысячи человек, 400 из них разместились в ПВР.

Ежедневно Александр Моор информирует жителей области об актуальной ситуации с паводком. На утро 23 апреля пик половодья в городе Ишиме пройден, уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

За сутки река в г. Ишиме опустилась на 11 см, уровень на утро составил 1053 см. Однако, губернатор подчеркнул, что воды все еще много, нагрузка на насыпи и дамбы очень большая, поэтому важно не допустить протечек.

Ниже по течению Ишима в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, вода интенсивно поднимается. Сегодня планируется завершить все работы по защите федеральной трассы, сообщил Александр Моор.

Интенсивный подъем реки Тобол наблюдается в селе Коркино – прирост за сутки составил почти 1,5 метра. В селе Упорово река еще в русле, пик паводка ожидается 28 апреля. Подготовка к половодью продолжается, завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва.

«Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной», – сообщил глава региона.