Уличный фестиваль «Крылья Сибири» состоится в Тюменской области в третий раз

1 мая в городе Заводоуковске Тюменской области в третий раз пройдет Уличный фестиваль «Крылья Сибири», сообщает региональный департамент культуры.

Организаторы обещают обширную концертную и развлекательную программу. Гостей фестиваля ожидают парад-конкурс воздушных змеев и самолётов, выставка дельталётов, аэростатов и мотопарапланов,гастрономический конкурс, флеш-мобы, мастер-классы и др.

Каждый желающий сможет поучаствовать в массовом запуске бумажных самолетиков и воздушных змеев. Юные участники смогут проявить себя в конкурсе рисунков. Мастеров кулинарного искусства ждут на конкурсных испытаниях по изготовлению десертов «Воздушное угощение». Семьи приглашают поучаствовать в конкурсе костюмов «Два Крыла». А родителей с малышами ждут на конкурсе колясок, оформленных в полетной теме.

Чтобы горожане и гости Заводоуковска больше узнали об истории города и беспилотной авиации, их приглашают на пешеходные экскурсии по улице Первомайской и парку Машиностроителей. Гости фестиваля смогут оставить свои пожелания городу на огромном хвосте воздушного змея. А вечером всех ждут в парке Машиностроителей, где на новой локации с макетом планера в натуральную величину, пройдет праздничный концерт.