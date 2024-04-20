16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4409   EUR  99,5797  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Виртуальный помощник Елена научилась распознавать интонации и смысловые акценты человеческой речи

Специалисты расширили возможности голосового помощника Елена

​Виртуальный помощник Елена научилась распознавать интонации и смысловые акценты человеческой речи
Фото: Д.Павленко

Специалисты расширили возможности голосового помощника Елена, которому доверено общение с клиентами крупной сотовой компании. В результате замены речевых технологий на решение SaluteSpeech от SberDevices процент распознавания речи Еленой увеличился до 95%.

МегаФон усовершенствовал процесс коммуникации с клиентами, улучшив систему синтеза и распознавания речи с помощью SaluteSpeech от SberDevices. Скорость распознавания речи Еленой выросла на 20%, а точность понимания увеличилась до 95%. С учетом условий коммуникации (посторонние шумы, возможность различного произношения специальных терминов и названий продуктов, акцент) такой уровень понимания приближается к когнитивным способностям человека. Усовершенствованная система синтеза речи позволит управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, сообщаемой Еленой. Проводимые в процессе внедрения тесты показывают, что с новым функционалом уровень лояльности обратившихся повысился на 3,5 процентных пункта.

Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в контактный центр МегаФона. Впервые была внедрена в 2014 году. Система способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.

Модель SaluteSpeech была специально дообучена под особенности лексики мобильного оператора, чтобы ассистент мог лучше распознавать запросы клиентов. Кроме того, Елена получила уникальный голос из каталога SaluteSpeech YourVoice, который теперь является эксклюзивным для неё.

«Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий SaluteSpeech от SberDevices открывает нам новые возможности для развития продукта», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

«Мы очень рады, что абоненты МегаФона уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнёрства с МегаФоном. Платформа SaluteSpeech является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса», — прокомментировал Денис Филиппов, CEO SberDevices.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:22, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=5WcwEsRJxbFZyK+3NJD9tZLj2fTTWCycDNU8GHt1GIhQKb9HtOL+CKqu1YaNKQV+R4LwcYLeVU1NX3pztmCF//WLhoPecnt2amy8tMYlBF8RdSrXIoNxS06zzoyZqfQAk67qUV5Uhxdm9C7ry+JEe4KKbgcGF1LIKuOs7FWjkkU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=eb8P11S9P4D/hgmc1TEPz1AiqdnhSyDh9iTS7+Pyz0spI2LZXTzg09uJimVsRlkgyx4R6ZiHbtN3RGXQer2/QRtzQaXIKp4tCN50GuUXgZvy1IHvFWlPQkbnTtgQ9F0qAqmlT1RnRLDgeE3BI30DQV2/cCNCCFuxWBctlWIx8as="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=rYnLxSPSxP2LAciejR9DofyJJe+w5Wbta4GFv/RP0SqMzzIzxg34l4a8C8yArcaqTVqLhGqV/dsK0vT2SbU9miq6PjIwI6ZTlAFnkpwor2iq7RT0z49j1g9dUOhrDvDejtCORt9VviOuowq0gP3PaxrS40Gf+Xtd6enuFld2JwU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=X1642Etb2ZM2Uj0shpUnqYs2e9ZQIwyj7BF75KBRsB/eiGkF9TfjX8o6QjfdsDZHfxCv7aeACymEzYxYXPyuWBP5uuRhsKEa9+4yB2Rkf9gDyX0Z6HMLM/h9LOMDh7Y6J8hLlFuUAagIjzUBMrGNOi9SJSZJhWjhZvuTfbKK8Lw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте молодые люди расстреляли две остановки 714
  2. В 27-м микрорайоне Сургута появится огромное граффити 657
  3. «У семи нянек дитя без глазу» 481
  4. ​В Тюменской области начались весенние полевые работы 456
  5. ​Александр Моор распорядился оказать материальную помощь пострадавшим от паводка 447
  6. ​Сборная команда Тюменской области участвует в фестивале чемпионов «Игры ГТО» 445
  7. Югорчане стали чаще бывать в Москве и реже читать в метро 228
  8. Первые новобранцы отправились на срочную службу из Сургута 218
  9. ​Сургутский район выделит около 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов 196
  10. ​Магнитная буря накроет землю сегодня 188
  1. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 5127
  2. ​Оби кровавый берег. Год 1921 3484
  3. ​Творческие коллективы Городского культурного центра освоились на новом месте 1954
  4. ​В Utair рассказали о весенне-летних рейсах из Югры 1926
  5. ​Самокатов нам не надо: югорчане выступили за ограничения для их вождения 1912
  6. ​В Сургуте прокомментировали повышение цен за электроэнергию в гаражном комплексе 1894
  7. ​«Школа 21» в Сургуте отметила первый день рождения 1758
  8. ​Плюс-минус. В Сургуте будет тепло в течение следующей недели 1743
  9. ​Сургутяне рассказали ТОСовцам со всей страны о ремонте дорог своими силами 1724
  10. ​Сургутянка на «BMW» наехала на 17-летнюю девушку 1682
  1. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 9020
  2. ​Сургут продолжит таять 9009
  3. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 7803
  4. Конец Бардаковой власти 7485
  5. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 6351
  6. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 6206
  7. Лоция против истории 6114
  8. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 5576
  9. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 5127
  10. Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС 5071

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика