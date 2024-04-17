В Тюменской области постояльцев неврологического интерната эвакуировали в безопасное место

В Ишиме и Ишимском районе эвакуированы все организации социального обслуживания населения, находящиеся в зоне возможного подтопления. Несколько дней назад департамент соцразвития Тюменской области начал поэтапную заблаговременную эвакуацию из учреждений соцобслуживания.

Из Ишимского геронтологического центра перевезено 90 человек, из Таловского неврологического интерната – 304 человека. Пожилые люди и инвалиды в сопровождении персонала размещаются в домах-интернатах в других муниципальных районах, медицинских организациях и у родственников. Для подопечных организованы уход, питание и лекарственное обеспечение в соответствии с ограничениями по здоровью.

13 апреля дети из ишимского социально-реабилитационного центра «Согласие» направлены в туристическую поездку в Тобольск. 28 ребят в сопровождении воспитателей и 3 молодые мамы размещены в тобольских социальных центрах.

Для юных ишимцев подготовлена интересная и активная программа. Детей встретили с подарками и воздушными шарами, а за несколько дней они успели совершить обзорную экскурсию по Тобольску, сходить в кино и посетить Абалакский Знаменский мужской монастырь. Ребята снимают видеоролики о своей поездке и выкладывают их в сообществе «Лучшие грани» проекта «Грани-адаптация».