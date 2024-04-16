В 2024 году в России спрос на получение лесных услуг в онлайн формате вырос на 21%

Югра вошла в топ-5 регионов по количеству оказанных онлайн-услуг в сфере лесного хозяйства. За первый квартал 2024 года в регионе оказали более 29 тысяч услуг. Всего по России за первые три месяца текущего года лесные ведомства оказали свыше 303 тысяч услуг в электронном формате, сообщает Рослесхоз.

По словам заместителя руководителя Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, спрос на получение лесных услуг онлайн кратно увеличивается потому, что лесопользователям удобнее подавать отраслевые документы в электронном виде.

«Напомню, что с 1 января 2025 года во ФГИС Лесного комплекса будут доступны 15 отраслевых услуг, а также заполнение и автоматическая проверка необходимых форм. Система станет удобной платформой для взаимодействия граждан и бизнеса с региональными лесными ведомствами. В личном кабинете можно будет получить всю актуальную информацию о статусе заявления. Уверен, что с полным вводом цифрового двойника леса спрос на получение лесных услуг в электронном виде будет дополнительно увеличен», - заявил Спиренков.

Всего в топ-5 регионов по количеству оказанных услуг вошли:

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) – 29,4 тысяч;

Иркутская область — 21,6 тысяч;

Вологодская область — 17,3 тысяч;

Республика Коми — 11 тысяч;

Архангельская область — 9,9 тысяч.