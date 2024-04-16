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​В России коллекторы больше не смогут взыскивать долг за ЖКУ

В Госдуме приняли закон о запрете привлечения коллекторов для взыскания долгов за ЖКУ

​В России коллекторы больше не смогут взыскивать долг за ЖКУ
Фото: Государственная Дума

В России запретили привлекать коллекторов для взыскания долгов по ЖКУ. Такой законопроект Государственная Дума одобрила на третьем чтении. Управляющие и ресурсоснабжающие компании, органы местного самоуправления и ТСЖ не смогут передавать право взыскания долга за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторам, сообщил сервис Циан.

«Если долг по коммунальным платежам будет передан коллекторам, такую сделку признают ничтожной», — объяснила зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Отметим, что такой закон был принят летом 2019 года. Согласно документу, взысканием долгов могут заниматься только профессиональные участники ЖКХ.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 96, комментариев: 0
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