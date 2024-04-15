Глава Минстроя РФ прибыл в Тюменскую область по поручению президента

В Тюмени прошло совещание по предупреждению последствий паводка в регионе. Его провели полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе совещания обсуждались вопросы готовности гидротехнических сооружений и ход выполнения работ по их укреплению, организации работ по защите жилья, социально и стратегически значимых объектов, а также объектов ЖКХ.

Напряженной охарактеризовал ситуацию с паводком полпред Владимир Якушев. Однако он подчеркнул, что есть время для того, чтобы максимально подготовиться и минимизировать отрицательные последствия.

Глава Минстроя РФ, прибывший в Тюменскую область по поручению президента, оценил текущую обстановку в регионе для проработки потенциальных последствий подтопления. По его мнению, главная задача на данный момент – сработать на опережение и принять необходимые превентивные меры.

«В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. Кроме того, в любом случае по поручению президента РФ предварительно прорабатываются возможные меры по восстановлению жизненно важных объектов», – отметил Ирек Файзуллин.

Как сообщил Александр Моор, при организации работы по подготовке к паводку в регионе учитывали опыт больших наводнений, полученный в 2016-2017 годах. В Ишиме построили почти 9 километров и реконструировали почти 8 километров дамб, увеличив высоту гребня. Такие же работы были проведены и в других муниципалитетах, которые подвержены угрозе подтопления.

«Но сегодня мы исходим из того, что по прогнозам возможно превышение исторических максимумов. Поэтому проводится большая работа по наращиванию дамб. В своей стратегии исходим из того, что все население, которое теоретически попадает в зону возможного подтопления, должно быть оповещено и подготовлено к эвакуации», – подчеркнул глава региона.

Он также сообщил, что по поручению президента России в Тюменской области прорабатываются правовые механизмы, которые позволят компенсировать людям возможный ущерб.