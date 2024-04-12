В селе Голышманово и деревне Черемшанке открылись ФАПы

В Тюменской области в селе Голышманово и деревне Черемшанке 10 апреля открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Модульные ФАПы установлены в рамках реализации региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Запуск новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи в отдаленных селах, отмечает главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.

ФАП в Голышманово будет обслуживать 306 человек, в деревне Черемшанка – 248 человек. В модульных зданиях местные жители могут обратиться за консультацией к фельдшерам и пройти отдельные обследования.

«Можем измерить гемоглобин, уровень сахара в крови. Аппараты ЭКГ позволяют провести обследование и моментально направить кардиограмму пациента специалисту в Областную больницу № 11. Созданы комфортные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов», – рассказала фельдшер Голышмановского ФАПа Ирина Завьялова.

Жительница Черемшанки Ираида Алексеева поделилась, что для деревни открытие ФАПа – долгожданное событие: «Раньше фельдшерско-акушерский пункт располагался в стационарном здании, которое требовало ремонта. В новом ФАПе светло и просторно. Буду заглядывать сюда чаще, но не как пациент, а для профилактики – пройти обследования».