Жителям Тюменской области посоветовали запастись бутилированной водой

В Тюменской области проводится ряд мероприятий для обеспечения безопасной и устойчивой работы медицинских учреждений в зоне возможного затопления. Проработаны вопросы организации медицинской помощи населению на период паводка, а также обеспечен необходимый запас медикаментов и дезинфицирующих средств, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Сформированы бригады специалистов для организации медицинской помощи в пунктах временного размещения. Медучреждения области обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний.

«В регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе с инфекционными заболеваниями», – сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Жителям региона медики рекомендуют заранее подготовить лекарства и медицинские принадлежности. Также во время паводка рекомендуется пить бутилированную воду. Так как в результате наводнений может происходить загрязнение водных ресурсов, они могут содержать патогены и микроорганизмы. Специалисты предупреждают, что при взаимодействии с загрязненной водой возможны инфекционные заболевания: кишечные инфекции, гепатит А, дизентерия и пр.