На базе регионального центра «Семья» в Тюмени открылся семейный МФЦ

В Тюмени на базе регионального центра «Семья» открылся семейный МФЦ. Это второй центр в Тюменской области, первый был открыт в Голышманово в декабре прошлого года, сообщает региональный департамент социального развития.

Открытие состоялось в рамках Недели семейных МФЦ, которая прошла с 1 по 6 апреля 2024 года во всех субъектах РФ. Всего в Год семьи в России откроются 57 семейных многофункциональных центров, которые специализируются на оказании социальной помощи семьям с детьми.

Новое семейное МФЦ в Тюмени оборудовано комфортными зонами ожидания и детскими комнатами. Здесь в режиме «одного окна» посетители смогут получить помощь в вопросах семейных отношений, оформлять меры соцподдержки, консультироваться с юристом, психологом и другими специалистами.

В России с 2022 по 2023 годы было открыто 55 семейных многофункциональных центров, которые дают возможность получить комплексную поддержку, исходя из конкретной жизненной ситуации. За это время услугами центров воспользовались более 80 тысяч семей.

Ка отмечает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, за помощью в семейные МФЦ может обратиться любая семья: «Это может быть помощь в оформлении социальных выплат, пособий или необходимых для этого документов, содействие в трудоустройстве, переобучении взрослых членов семьи, устройстве детей в школу или детский сад, консультация психолога, в том числе решение проблем в детско-родительских отношениях. Особое внимание уделяется правильной маршрутизации семьи с тем, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным».