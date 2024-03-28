Samsung Pay прекратит поддержку карт «Мир» в России

Россияне не смогут добавить и использовать карту «Мир» в Samsung Pay с 3 апреля 2024 года. Причем, функционал добавления и использования клубных карт либо карт постоянного клиента в приложении будет работать по-прежнему, сообщил ТАСС.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в сообщении.

Для оплаты проезда в общественном транспорте компания рекомендует использовать альтернативные методы оплаты проезда.