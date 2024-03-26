Тюмень приняла этап фестиваля «Разные-Равные-Единые»

В Тюмени впервые прошел инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр «Разные-Равные-Единые», сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Это был первый этап фестиваля, развивающего и популяризирующего в регионе инклюзивную культуру и адаптивный спорт. Его участниками стали представители районов Тюменской области члены и активисты местных организаций Всероссийской организации инвалидов, а также депутаты Думы в муниципальных образованиях.

Всего в фестивале предусмотрено три этапа соревнований – два зональных полуфинала и финал. В первом полуфинале в Тюмени выступили 17 команд. В ходе состязаний спортсмены соревновались в трех видах настольных игр – джакколо, шаффлборд и кульбутто.

В число финалистов вошли представители из Нижнетавдинского, Тобольского, Ялуторовского районов, Ялуторовска, а также из Калининского административного округа Тюмени, занявшие призовые места.

Второй полуфинал соревнований по настольным спортивным играм пройдет в апреле в Ишиме. Команды, которые смогли войти в пятерку сильнейших в своих зонах, примут участие в финале. Финальные соревнования фестиваля «Разные-Равные-Единые» состоятся в мае в Тюмени.