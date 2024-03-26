Суммарный коэффициент рождаемости в России обновил многолетний минимум

В России по итогам 2023 года среднее число детей на одну женщину составило 1,41, пишет РБК со ссылкой на данные предварительной оценки Росстата. Суммарный коэффициент рождаемости в стране обновил многолетний минимум, однако среди третьих и последующих детей он, напротив, вырос.

По сравнению с 2022 годом, когда коэффициент рождаемости в России составил 1,42, показатель снизился незначительно, отмечают исследователи. Но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году (1,31). Максимум был зарегистрирован в 2015 году - 1,78.

Вместе с этим, по оценке Росстата, число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину в России, наоборот, выросло — с 0,36 в 2022 году до 0,37 в 2023-м. Показатель вернулся на уровень 2021 года, отметили в статслужбе.

Значения коэффициента рождаемости сильно различаются в зависимости от региона. Наибольшие его значения по итогам 2023 года зафиксировали в Чеченской Республике (2,66), Туве (2,44) и на Алтае (2,03). Наименьшие значения - в Ленинградской области и Севастополе (0,88 и 0,98 соответственно).