Россия заняла 72 место в рейтинге стран мира по уровню счастья

Россия заняла 72 место в глобальном рейтинге стран мира по уровню счастья. Такие данные приводятся на сайте Всемирного доклада о счастье.

Самой счастливой страной в седьмой раз подряд признали Финляндию. На втором месте оказалась Дания, на третьем - Исландия. На четвертом и пятом местах разместились Швеция и Израиль. В первую десятку также вошли Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Россия в рейтинге оказалась между Молдавией и Боливией. С прошлого года она потеряла в рейтинге 2 строчки.

Всего в рейтинг вошли 143 страны. Самой несчастливой эксперты назвали Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении аналитики учитывают различные показатели, характеризующие жизнь в стране. В их числе - ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, уровень коррупции. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.