Центр самбо в Тюмени откроют показательными выступлениями

Торжественное открытие Тюменского областного центра самбо «Победа» состоится в Тюмени в четверг, 14 марта. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В здании центра «Победа», площадь которого составляет 1595 квадратных метра, расположены три борцовских ковра, а также тренажерный зал. Работа Центра будет направлена на организацию тренировочного процесса спортсменов от 11 лет и старше, состоящих в составе сборной Тюменской области.

В день открытия помимо торжественной церемонии пройдут показательные выступления членов сборной Тюменской области по самбо. Начало мероприятия в 14:00. Спортивная организация расположена по адресу: ул. Мельникайте, 75/5.

Порядка трех тысяч жителей Тюменской области занимаются самбо. Среди них школьники, студенты и взрослые спортсмены. И с каждым годом количество занимающихся этим национальным видом спорта увеличивается.

В регионе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, строятся новые спортивные центры. Напомним, что в прошлом году открылся Центр гимнастики в Тобольске. Современный спортивный объект площадью 4788 квадратных метров был построен в рекордные сроки в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».