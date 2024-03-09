Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

Адам Сэндлер и Марго Робби стали самыми высокооплачиваемыми актерами Голливуда 2023 года, пишет американский Forbes. При составлении рейтинга учитывались гонорары звезд, заработок на стримингах и отчисления от кассовых сборов фильмов.

На первой строчке оказался Адам Сэндлер. Его доход за прошлый год составил $73 млн. В 2023 году на экраны вышли две комедии с Сэндлером в главной роли — «И не подумай прийти на мою бат-мицву» и «Загадочное убийство – 2». Актер также спродюсировал мультфильм «Лео».

Второе место заняла Марго Робби с заработком $59 млн. В 2023 году вышел фильм «Барби», в котором актриса исполнила главную роль и выступила в роли продюсера.

Третье место - у Тома Круза с доходом $45 млн. В прошлом году с ним вышла новая часть блокбастера «Миссия невыполнима». Также Круз заработал на продажах фильма «Топ Ган: Мэверик» на стриминговых платформах.

В первую десятку рейтинга также вошли Райан Гослинг ($43 млн), Мэтт Дэймон ($43 млн), Дженнифер Энистон ($42 млн), Леонардо Ди Каприо ($41 млн), Джейсон Стэйтем ($41 млн), Бен Аффлек ($38 млн), Дензел Вашингтон ($24 млн).