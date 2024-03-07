Победители конкурсов грантов привлекли в Тюменскую область 155 млн рублей

На заседании президиума правительства Тюменской области обсудили перспективы развития региональной культуры и господдержку культурных инициатив с помощью грантов.

136 тюменских команд за последние три года стали победителями грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Они привлекли в регион в общей сложности 155 миллионов рублей, доложила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Как яркий пример эффективной работы по поддержке талантливых земляков, она привела создание сайта и центра развития ремесленничества «Здесь». В 2023 году был выделен грант губернатора Тюменской̆ области на масштабирование этого проекта. А в 2024 году поддержку Президентского фонда культурных инициатив получила комплексная программа развития ремесленничества в регионе.

Вовремя поддержать талантливых и инициативных людей на творческом пути, помочь им реализовать свой потенциал – важное дело для государства, подчеркнул губернатор Александр Моор.

Глава региона сообщил, что в Тюмени в декабре 2023 года открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Уже более 850 человек стали участниками обучающих мероприятий. Специалисты фонда помогают тюменцам правильно составить заявки на получение грантов и оформить необходимые документы. В результате – по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая заявка региона, а в среднем по стране этот показатель вдвое ниже.

«Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий», – отметил губернатор.