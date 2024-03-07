Александр Моор призвал присоединяться к проекту «Ключ к жизни»

Тюменский проект социального партнерства «Ключ к жизни» награжден дипломом Союза педиатров России – так детские врачи отметили вклад региона в сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсетях.

Благотворительный проект стартовал в 2011 году. Координацию проекта осуществляет Ассоциация «Тюменское региональное медицинское общество».

«Наш «Ключ к жизни» уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию. На протяжении 12 лет участниками «Ключа к жизни» стали тысячи маленьких пациентов с врожденными пороками развития, сложными генетическими и неврологическими заболеваниями», – сказал глава региона.

Благотворительный проект «Ключ к жизни» – пример объединения усилий государства и граждан в оказании дополнительной помощи тяжело больным детям. Он помогает тем ребятам, которые не могут обойтись без лечения за рубежом, дополнительной реабилитации, дорогостоящих лекарств, специального медицинского и реабилитационного оборудования.

Александр Моор призвал всех неравнодушных земляков присоединиться к проекту: «Родителям таких ребятишек тяжело справляться в одиночку, и помощь каждого, кто жертвует на благотворительный проект, неоценима. Помогать – в характере сибиряков!»