В Тобольске построят новый четырехзвездочный отель

На заседании экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области инвестор представил идею строительства в Тобольске нового туристического комплекса – четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром.

Проект и концепция масштабного инвестиционного проекта уже готовы. Его реализацией займется компания «София-Инвест». Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд рублей. Для обслуживания комплекса будет создано 35 рабочих мест.

Для строительства туристического комплекса администрацией города Тобольска выделен земельный участок, на котором построят трехэтажное здание на 120 номеров общей площадью 7 тыс. кв. метров. Начало строительства планируется в третьем квартале 2024 года, завершение – до конца 2027 года.

Несмотря на небольшие размеры, Тобольск обладает колоссальным туристическим потенциалом. Туристов привлекают как архитектурные достопримечательности, так и местная кухня, масштабные событийные мероприятия.В ближайшие годы турпоток в Тобольск может превысить 3 миллиона человек в год. Таких результатов город сможет достичь благодаря своевременному развитию инфраструктуры.

Напомним, что новый отель станет вторым четырехзвездочным отелем в Тобольске, первый был открыт в 2023 году. По мнению заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, открытие комплексов такого уровня создает здоровую конкуренцию, благодаря которой все виды бизнеса в сфере туризма получают возможность сделать хороший рывок и поднимаются на новую ступень.