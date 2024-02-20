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​«Персональные медицинские помощники» действуют в четырех поликлиниках Тюменской области

Почти четыре тысячи тюменцев имеют персонального медпомощника

​«Персональные медицинские помощники» действуют в четырех поликлиниках Тюменской области
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменской области в этом году продолжается реализация пилотного проекта «Персональные медицинские помощники», сообщает региональный департамент здравоохранения.

Проект дистанционного наблюдения за здоровьем людей с хроническими болезнями (артериальной гипертензией и сахарным диабетом) был запущен в 2023 году. В нем участвуют шесть регионов РФ. В Тюменской области в проект активно включились четыре городские поликлиники: № 3, № 5, № 8 и № 17.

На сегодняшний день на мониторинге находятся более 200 пациентов с сахарным диабетом и более 3500 пациентов с артериальной гипертензией. В рамках проекта пациенты получают в поликлинике тонометры и глюкометры. Данные с диагностических приборов поступают на цифровую платформу и обрабатываются врачами-специалистами двух крупнейших профильных медицинских центров: НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Минздрава России и НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

С помощью информационной системы лечащий врач оперативно собирает наиболее полный объем данных о пациенте, и это непосредственно влияет на качество принимаемых врачебных решений.

Начальник отдела информационных технологий и защиты информации департамента здравоохранения Тюменской области Павел Нечуй-Ветер отмечает: «Информационная система «Персональные медицинские помощники» позволяет избежать серьезных осложнений здоровья пациентов, при необходимости максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови. Проект пилотный, но уже наблюдаем его эффективность».


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Сегодня в 21:12, просмотров: 91, комментариев: 0
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