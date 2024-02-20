​Две трети россиян сталкивались с мошенниками за последний год

67% россиянам звонили телефонные мошенники за последние полгода-год, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель растет: в 2022 году о звонках от мошенников заявляли 63% респондентов, в 2021-м - 57%.

«В меньшей степени распространено sms-мошенничество: с подобными попытками обмана сталкивался каждый шестой (17%), следует из результатов опроса. В 2022 и 2021 гг. такие sms получал каждый пятый опрошенный (20 и 19% соответственно). Злоумышленники предпочитают использовать звонки, так как в ходе разговора им проще расположить к себе потенциальную жертву и выманить у нее информацию о банковском счете, говорится в исследовании ВЦИОМа», - отмечает издание.

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники провели 1,17 млн успешных операций и похитили у россиян 15,8 млрд руб. Это на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 году.

Чаще всего с телефонным мошенничеством сталкиваются жители обеих столиц: 85% москвичей и петербуржцев. Жители сельской местности реже общаются с телефонными аферистами - о таком опыте сообщили 57% опрошенных.