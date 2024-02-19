Три рейса задержали на сутки в аэропорту Нового Уренгоя из-за сильного ветра

В аэропорту Нового Уренгоя из-за сильного ветра задержали три регулярных рейса. Самолеты должны были вылететь 19 февраля, но их перенесли на 20-е, сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Ввиду неблагоприятных метеорологических условий (порывы ветра местами до 20 м/с) из аэропорта г. Новый Уренгой три регулярных рейса перенесены на 20.02.2024», - сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании «Сибирь» должен был вылететь в Домодедово 19 февраля в 08:25. Его перенесли на 09:45 20 февраля. На борту зарегистрированы 169 взрослых и 5 детей. 72 пассажиров разместили в гостинице, остальные уехали домов.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в Шереметьево 19 февраля в 09:00. Новое время вылета - 10:45 20 февраля. Из 160 пассажиров (157 взрослых и 3 детей) 65 разместили в гостинице.

Отправка самолета авиакомпании «Сибирь» в Новосибирск ожидалась 19 февраля в 12:00. Новое время вылета пока не назначено. На борту зарегистрированы 78 взрослых, из них 27 разместили в гостинице.

«Представителями авиакомпании пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», - добавили в пресс-службе ведомства.