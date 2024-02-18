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​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий

В Тюмени, Тобольске и Ишиме благоустроят общественные пространства

​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Семь объектов запланировано благоустроить в этом году в Тюменской области –площадки в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих соцсетях.

Дизайн-проекты для благоустройства объектов выбирали жители области, голосуя в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Тюмени будут преобразованы четыре общественных пространства и парк Константина Лагунова, в Тобольске – территория, расположенная в районе многоквартирных домов, в Ишиме – сквер выпускников.

Как сообщил губернатор, в январе этого года жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с площадками, которые предстоит благоустроить в 2025 году. Дизайн-проекты семи территорий можно будет выбрать весной, когда по всей стране традиционно стартует голосование в рамках нацпроекта.

«Этот федеральный проект – один из самых близких и понятных каждому из нас, ведь объекты и территории для благоустройства выбираются народным голосованием», – отметил губернатор.

Тюменская область регулярно входит в пятерку регионов с самым высоким индексом качества городской среды. Благодаря реализации нацпроекта с 2019 по 2023 год в Тюменской области преобразились 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом заслуга тех, кто принимает участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства, считает Александр Моор.


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Сегодня в 21:03, просмотров: 29, комментариев: 0
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