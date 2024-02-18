16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Вы занимаетесь спортом?

Да, регулярно 16.7%

Да, время от времени 35.2%

Нет 48.1%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Следует ли запретить некоторые зарубежные праздники законодательно?

Да 24.2%

Нет 67.7%

Не знаю 8.1%

Всего голосов: 99

Комментировать
0
Внимание, влюбленные! 14 февраля или 8 июля?

14 февраля 32.7%

8 июля 29.7%

И то, и другое 12.9%

Ни то, ни другое 20.8%

Не знаю 4%

Всего голосов: 101

Комментировать
0
Оцените юбилейный логотип к 430-летию Сургута

Отлично 5.6%

Хорошо 12.5%

Удовлетворительно 9.7%

Плохо 33.3%

Не знаю 38.9%

Всего голосов: 72

Комментировать
0
Больше опросов

​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом

Тюменскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов

​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом
Фото: admtyumen.ru

Тюменскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. В Тюмени он осмотрел теннисный центр «Лидер», многофункциональный спортивный центр «Олимпия» и легкоатлетический манеж, а также строящиеся спорткомплексы.

«Мы осмотрели много спортивных объектов, которые в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята, старшее поколение. Тюмень в очередной раз заявляет о себе на всю Россию. Ну а мы понимаем, какие практики нужно взять, чтобы масштабировать в других регионах», – сказал замминистра.

Посетив вместе с главой Тюменской области Александром Моором центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», Алексей Морозов отметил, что тюменский центр – объект мирового уровня с широкими возможностями для проведения тренировок и соревнований.

В «Жемчужине Сибири», где сейчас проходят соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших, Александр Моор и Алексей Морозов вручили награды победителям и призерам командного спринта. «Отрадно, что Тюмень готовит для сборной команды страны элитных спортсменов высокого уровня и класса», – отметил замглавы Минспорта.

Чтобы вырастить атлетов высокого уровня, необходимо уделять очень много внимания развитию массового спорта, в том числе молодежного и детского, убежден губернатор Александр Моор. Алексей Морозов подчеркнул, что Тюменская область перевыполняет главный показатель – количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигнув 61%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:49, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте столкнулись иномарки и дорожная техника 513
  2. ​Жителям ХМАО рассказали о самых доступных авиабилетах в марте 511
  3. ​Солист «Иванушек International» прокатится на лыжах в ХМАО 428
  4. В аэропорту Сургута двух буйных вахтовиков сняли с рейса 415
  5. В Югре стартовали Дни оленевода 407
  6. ​Югорчанам напомнили, кто отвечает за уборку снега на трассах 372
  7. ​Актер из «Слова пацана» сыграет Жириновского 352
  8. Югорские волейболисты сразятся со спортсменами из Красноярска 321
  9. ​В ХМАО в первые дни рабочей недели потеплеет до -3 градусов 300
  10. ​Как кататься на тюбинге без вреда для здоровья 223
  1. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 2209
  2. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1910
  3. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1887
  4. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1723
  5. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1721
  6. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1669
  7. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1665
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1635
  9. ​Себе на голову 1501
  10. ​Жительница ЯНАО погибла в автоаварии в Сургутском районе 1239
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 6916
  2. Избранный. На все 100! 5006
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4931
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4565
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4392
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4181
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3768
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3592
  9. Заметает зима, заметает 3545
  10. ​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему 3193

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика