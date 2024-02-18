Тюменскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. В Тюмени он осмотрел теннисный центр «Лидер», многофункциональный спортивный центр «Олимпия» и легкоатлетический манеж, а также строящиеся спорткомплексы.

«Мы осмотрели много спортивных объектов, которые в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята, старшее поколение. Тюмень в очередной раз заявляет о себе на всю Россию. Ну а мы понимаем, какие практики нужно взять, чтобы масштабировать в других регионах», – сказал замминистра.

Посетив вместе с главой Тюменской области Александром Моором центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», Алексей Морозов отметил, что тюменский центр – объект мирового уровня с широкими возможностями для проведения тренировок и соревнований.

В «Жемчужине Сибири», где сейчас проходят соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших, Александр Моор и Алексей Морозов вручили награды победителям и призерам командного спринта. «Отрадно, что Тюмень готовит для сборной команды страны элитных спортсменов высокого уровня и класса», – отметил замглавы Минспорта.

Чтобы вырастить атлетов высокого уровня, необходимо уделять очень много внимания развитию массового спорта, в том числе молодежного и детского, убежден губернатор Александр Моор. Алексей Морозов подчеркнул, что Тюменская область перевыполняет главный показатель – количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигнув 61%.